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29 ноября, 20:31

Бывший защитник "Спартака" попался с огромной партией кокаина

Sportal: Экс-игрок "Спартака" Петкович арестован в Амстердаме со 115 кг кокаина

<p>Душан Петкович. Фото © ТАСС / Александр Фёдоров</p>

Душан Петкович. Фото © ТАСС / Александр Фёдоров

В Амстердаме арестован бывший защитник московского "Спартака" Душан Петкович. Задержали его по делу о расследовании деятельности организованной преступной группы, сообщает Sportal.rs.

Как пишет издание, Петковича взяли вместе с подельником Дамьяном Рогановичем. У них обнаружено 115 килограммов кокаина. Всего в преступной группе было 8 человек. Все они подозреваются в различных нарушениях закона на территории Бельгии и Нидерландов. Операция по поимке преступников была подготовлена сербской, голландской и бельгийской полицией.

Изъятая партия кокаина. Фото © vijesti.ch

Изъятая партия кокаина. Фото © vijesti.ch

Петкович выступал за московский "Спартак" в нулевых, а затем — за подмосковный "Сатурн". После расторжения контракта с последним в 2007 году он завершил футбольную карьеру.

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Ранее Лайф писал, что в Петербурге задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке. Он доставлял в Россию партию "жидкого" наркотика из Бразилии за денежное вознаграждение в 300 тысяч рублей. Рядом с аэропортом была также задержана россиянка, которая должна была продать полученные наркотики в Северной столице.

Арина Родионова

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