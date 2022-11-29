Бывший защитник "Спартака" попался с огромной партией кокаина
Sportal: Экс-игрок "Спартака" Петкович арестован в Амстердаме со 115 кг кокаина
Душан Петкович. Фото © ТАСС / Александр Фёдоров
В Амстердаме арестован бывший защитник московского "Спартака" Душан Петкович. Задержали его по делу о расследовании деятельности организованной преступной группы, сообщает Sportal.rs.
Как пишет издание, Петковича взяли вместе с подельником Дамьяном Рогановичем. У них обнаружено 115 килограммов кокаина. Всего в преступной группе было 8 человек. Все они подозреваются в различных нарушениях закона на территории Бельгии и Нидерландов. Операция по поимке преступников была подготовлена сербской, голландской и бельгийской полицией.
Изъятая партия кокаина. Фото © vijesti.ch
Петкович выступал за московский "Спартак" в нулевых, а затем — за подмосковный "Сатурн". После расторжения контракта с последним в 2007 году он завершил футбольную карьеру.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке. Он доставлял в Россию партию "жидкого" наркотика из Бразилии за денежное вознаграждение в 300 тысяч рублей. Рядом с аэропортом была также задержана россиянка, которая должна была продать полученные наркотики в Северной столице.