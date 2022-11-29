Бывший защитник "Спартака" попался с огромной партией кокаина

В Амстердаме арестован бывший защитник московского "Спартака" Душан Петкович. Задержали его по делу о расследовании деятельности организованной преступной группы, сообщает Sportal.rs.

Как пишет издание, Петковича взяли вместе с подельником Дамьяном Рогановичем. У них обнаружено 115 килограммов кокаина. Всего в преступной группе было 8 человек. Все они подозреваются в различных нарушениях закона на территории Бельгии и Нидерландов. Операция по поимке преступников была подготовлена сербской, голландской и бельгийской полицией.

Изъятая партия кокаина. Фото © vijesti.ch

Петкович выступал за московский "Спартак" в нулевых, а затем — за подмосковный "Сатурн". После расторжения контракта с последним в 2007 году он завершил футбольную карьеру.