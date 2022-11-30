Захарова прояснила позицию России по планам Венгрии одобрить расширение НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия с уважением относится к суверенитету Венгрии и её планам одобрить расширение НАТО. Так дипломат прокомментировала решение премьер-министра страны Виктора Орбана ратифицировать в феврале следующего года соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

"Россия уважает суверенитет Венгрии, считает, что вопросы своей внутренней, внешней политики — это суверенное государство решает самостоятельно", — сказала она в ходе брифинга, добавив, что именно в этом и заключается отличие российского мироустройства от западного или натоцентричного.

Ранее Орбан заявил, что поддерживает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО, а также уточнил, что вопрос ратификации соответствующих договоров уже включён в повестку дня на первой сессии венгерского парламента в 2023 году. А глава МИД страны Петер Сийярто призвал страны НАТО не обрывать каналы связи с Россией, особенно зимой. По его мнению, странам альянса нужно сохранять возможность как минимум "стратегической коммуникации" с РФ, даже если пока нет шансов на возврат к прежнему формату общения.