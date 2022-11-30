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30 ноября, 14:43

Минобороны: Российские военные продолжают успешное наступление на Водяное в ДНР

Российские военные продолжают успешное наступление на населённый пункт Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в опубликованном заявлении Министерства обороны РФ.

"Продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики", отмечается в сообщении.

Войска России освободили ещё два села в ходе наступления на Донецком фронте

Войска России освободили ещё два села в ходе наступления на Донецком фронте

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ подтвердило полное освобождение населённого пункта Андреевка в ДНР.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Артур Белкин

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