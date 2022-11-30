Минобороны: Российские военные продолжают успешное наступление на Водяное в ДНР
Российские военные продолжают успешное наступление на населённый пункт Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в опубликованном заявлении Министерства обороны РФ.
"Продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики", — отмечается в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ подтвердило полное освобождение населённого пункта Андреевка в ДНР.
ТАСС / Дмитрий Рогулин