В Сочи автоледи перепутала педали, сбила мужчину и протаранила ларёк на рынке
В Сочи женщина не справилась с управлением и протаранила торговые ряды, есть пострадавшие
В Сочи женщина перепутала газ с тормозом и смела всё на своём пути: её маленький "Опель" снёс рабочего местного рынка, вырвал бампер "Газели" и протаранил торговый ларёк. Кадры с места инцидента есть в распоряжении Лайфа.
Женщина в Сочи перепутала педали и смела всё на своём пути. Видео © LIFE
Как сообщил источник Лайфа, ДТП произошло сегодня утром на оптовом рынке по улице Яна Фабрициуса. На кадрах видно, как женщина – водитель "Опеля" едет по узкой дороге рынка и сбивает водителя "Газели", который хотел загрузить товар. После этого машину "выворачивает" ещё сильнее: она задевает припаркованное авто и влетает в торговый павильон с остеклением.
К месту аварии сразу сбежались посетители и рабочие рынка. Они помогли выбраться виновнице аварии и вывели из павильона людей. На кадрах также видно, что сбитый бедолага сразу же встал и на одной ноге отскакал подальше от места ДТП.
Свидетели инцидента сообщили, что женщина перепутала педали. Теперь в этой ситуации будут разбираться сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее Лайф рассказывал о страшном ДТП, которое произошло 27 ноября. Автоледи не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где проходила мать с двумя маленькими детьми. Женщина погибла сразу, одного из её детей спасти не удалось. Позже стало известно, что экспертиза выявила наркотики в крови виновницы аварии.
Новости
Герой СВО, который был заложником в школе в Беслане, через Лайф передал привет сослуживцам на передовой
сегодня в 15:08
В США всё же нашли способ казнить заключённого, трижды избежавшего смерти через укол
сегодня в 14:57
Рябков: Западные данные о встрече Бёрнса и Нарышкина не совпадают с российскими
сегодня в 14:50
LIFE