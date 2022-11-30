В Сочи автоледи перепутала педали, сбила мужчину и протаранила ларёк на рынке

В Сочи женщина перепутала газ с тормозом и смела всё на своём пути: её маленький "Опель" снёс рабочего местного рынка, вырвал бампер "Газели" и протаранил торговый ларёк. Кадры с места инцидента есть в распоряжении Лайфа.

Женщина в Сочи перепутала педали и смела всё на своём пути. Видео © LIFE

Как сообщил источник Лайфа, ДТП произошло сегодня утром на оптовом рынке по улице Яна Фабрициуса. На кадрах видно, как женщина – водитель "Опеля" едет по узкой дороге рынка и сбивает водителя "Газели", который хотел загрузить товар. После этого машину "выворачивает" ещё сильнее: она задевает припаркованное авто и влетает в торговый павильон с остеклением.

К месту аварии сразу сбежались посетители и рабочие рынка. Они помогли выбраться виновнице аварии и вывели из павильона людей. На кадрах также видно, что сбитый бедолага сразу же встал и на одной ноге отскакал подальше от места ДТП.

Свидетели инцидента сообщили, что женщина перепутала педали. Теперь в этой ситуации будут разбираться сотрудники Госавтоинспекции.