Кремль опроверг сообщения о запрете выезда из страны сотрудникам Администрации Президента

В Кремле опровергли сообщения о том, что сотрудникам Администрации Президента временно запретили выезжать за границу в отпуск, а также в командировки. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости" назвал эти сообщения ложью.

"Нет. Это сущая неправда", — сказал Песков в ответ на подобные сообщения некоторых СМИ.