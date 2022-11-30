Кремль опроверг сообщения о запрете выезда из страны сотрудникам Администрации Президента
Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам Администрации Президента
В Кремле опровергли сообщения о том, что сотрудникам Администрации Президента временно запретили выезжать за границу в отпуск, а также в командировки. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости" назвал эти сообщения ложью.
"Нет. Это сущая неправда", — сказал Песков в ответ на подобные сообщения некоторых СМИ.
Ранее Лайф рассказывал, что представитель Кремля Дмитрий Песков назвал феноменом Путина высокий уровень доверия граждан президенту. По его словам, на этой широкой поддержке российский лидер всегда основывает все свои решения и работу.
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ТАСС / Марина Лысцева