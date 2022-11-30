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30 ноября, 15:13

Кремль опроверг сообщения о запрете выезда из страны сотрудникам Администрации Президента

Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам Администрации Президента

В Кремле опровергли сообщения о том, что сотрудникам Администрации Президента временно запретили выезжать за границу в отпуск, а также в командировки. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости" назвал эти сообщения ложью.

"Нет. Это сущая неправда", — сказал Песков в ответ на подобные сообщения некоторых СМИ.

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Ранее Лайф рассказывал, что представитель Кремля Дмитрий Песков назвал феноменом Путина высокий уровень доверия граждан президенту. По его словам, на этой широкой поддержке российский лидер всегда основывает все свои решения и работу.

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ТАСС / Марина Лысцева

Оксана Попова

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