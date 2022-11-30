Известная российская исполнительница Юта (Анна Осипова) выпустила новую песню, посвящённую специальной военной операции на Украине, которая получила название "Zа жизнь". Клип на композицию она опубликовала в своём YouTube-канале.

"Бойцы на передовой сказали, что песня "Zа жизнь" отныне их гимн. Мы обязательно победим. Мы сделаем всё, что в наших силах. И даже больше. Ровно так же, как наши деды", — написала певица в описании к композиции.

Отметим, что в клипе представлены видео не только со специальной операции, но и Великой Отечественной войны. В комментариях Юту благодарят за выход композиции и поддержку, которую она выражает через свои песни.