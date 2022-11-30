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Регион
Опубликовано 30 ноября 2022, 15:23
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Юта выпустила песню "Zа жизнь", и её тут же признали гимном спецоперации

Юта выпустила клип на песню о спецоперации "Zа жизнь"

Известная российская исполнительница Юта (Анна Осипова) выпустила новую песню, посвящённую специальной военной операции на Украине, которая получила название "Zа жизнь". Клип на композицию она опубликовала в своём YouTube-канале.

"Бойцы на передовой сказали, что песня "Zа жизнь" отныне их гимн. Мы обязательно победим. Мы сделаем всё, что в наших силах. И даже больше. Ровно так же, как наши деды", — написала певица в описании к композиции.

Отметим, что в клипе представлены видео не только со специальной операции, но и Великой Отечественной войны. В комментариях Юту благодарят за выход композиции и поддержку, которую она выражает через свои песни.

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Ранее Лайф сообщал, что певица Юта написала песню о командире российских морпехов с позывным Струна. Военного, который отважно сражается на передовой, в клипе можно узнать по красному рюкзаку на спине. В видео использованы реальные кадры со специальной военной операции на Украине.

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YouTube / Юта Official

Артур Белкин
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