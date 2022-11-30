Власти Калининградской области рекомендуют вернуться к ношению масок в людных местах
Из-за роста заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом жителям Калининградской области рекомендуют вернуться к ношению масок в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
"Управление рекомендует в условиях ухудшения эпидситуации вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в транспорте, местах массового скопления людей, при посещении больниц, аптек, поликлиник, банков, многофункциональных центров (МФЦ), почты", — говорится в сообщении.
Также калининградцам напоминают о необходимости мыть руки и обрабатывать их антисептиком, чаще проветривать помещения и одеваться по погоде.
Напомним, сейчас в ряде российских регионов фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ как среди детей, так и среди взрослых. Медики объясняют тенденцию "принципом иммунного долга". Также в РФ начинают набирать обороты новые штаммы коронавируса BQ.1 и "Цербер", они распространяются и передаются ещё быстрее других вариантов ковида.
ТАСС / Виталий Невар