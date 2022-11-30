Футболист Самедов назвал фаворита матча Аргентина – Польша на ЧМ-2022
Экс-игрок сборной России Самедов назвал Аргентину фаворитом матча с Польшей на ЧМ-2022
Бывший футболист столичных "Спартака" и "Локомотива", а также экс-игрок сборной России по футболу Александр Самедов в беседе с "Газетой.ru" выразил мнение, что команда Аргентины является фаворитом предстоящего матча против Польши на ЧМ-2022 в Катаре.
"Сможет ли Аргентина добиться нужного результата и выйти из группы? Думаю, что сможет. Не только за счёт Месси. У них сильная команда, индивидуально сильные футболисты, Месси — это как бонус", — заявил Самедов.
Он также похвалил за игру сборную Саудовской Аравии, которая в первом же матче преподнесла сюрприз и переиграла Аргентину со счётом 2:1. Однако, по мнению футболиста, в ближайшем матче против Мексики фаворитом будет именно латиноамериканская команда.
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Ранее Лайф рассказывал, что гол Лионеля Месси в ворота сборной Мексики на ЧМ в Катаре помог ему догнать легендарного Диего Марадону по числу забитых мячей на мировых первенствах.
ТАСС / AP / Ariel Schalit, © ТАСС / AP / Francisco Seco