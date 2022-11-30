Грабитель из "Один дома" получил жуткий ожог головы в сцене, над которой мы смеялись всё детство

Известный американский комик и актёр Джо Пеши, который сыграл роль одного из "мокрых бандитов" в мировом рождественском кинохите "Один дома" получил ожог головы во время съёмок сцены с горящей шапкой. Об этом он рассказал в интервью изданию People.

Горе-преступникам на экране регулярно доставалось. Попадая в ловушки Кевина, они набивали шишки, поскальзывались, словом, получали всяческие увечья. Несладко во время съёмок приходилось и самим актёрам.

"В дополнение к ожидаемым шишкам, синякам и общей боли, которые ассоциируются с таким типом комедии, я получил серьёзные ожоги на макушке во время сцены, где у Гарри горит шапка", — поделился Джо Пеши спустя столько лет.

Актёр рассказал, что в реальной жизни крепко дружил с исполнителем роли своего "мучителя" Маколеем Калкиным — и, чтобы на экране показать враждебность, они перестали общаться во время работы над проектом.