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30 ноября, 15:42

Грабитель из "Один дома" получил жуткий ожог головы в сцене, над которой мы смеялись всё детство

Актёр Джо Пеши рассказал о серьёзном ожоге головы во время съёмок комедии "Один дома – 2"

Известный американский комик и актёр Джо Пеши, который сыграл роль одного из "мокрых бандитов" в мировом рождественском кинохите "Один дома" получил ожог головы во время съёмок сцены с горящей шапкой. Об этом он рассказал в интервью изданию People.

Горе-преступникам на экране регулярно доставалось. Попадая в ловушки Кевина, они набивали шишки, поскальзывались, словом, получали всяческие увечья. Несладко во время съёмок приходилось и самим актёрам.

"В дополнение к ожидаемым шишкам, синякам и общей боли, которые ассоциируются с таким типом комедии, я получил серьёзные ожоги на макушке во время сцены, где у Гарри горит шапка", — поделился Джо Пеши спустя столько лет.

Актёр рассказал, что в реальной жизни крепко дружил с исполнителем роли своего "мучителя" Маколеем Калкиным — и, чтобы на экране показать враждебность, они перестали общаться во время работы над проектом.

Как актёры из фильма "Один дома" изменились за 31 год

Как актёры из фильма "Один дома" изменились за 31 год

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров объяснил успех фильма "Один дома" выбором главного героя: по его словам, Маколей сыграл изумительно. Эксперт добавил, что самое ценное в американском кино — это универсальные истории, которые интересны и жителям Америки, и жителям Европы, и жителям России, и жителям Африки.

Обложка ©

Кадр из фильма "Один дома – 2. Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992) / Крис Коламбус / Hughes Entertainment / 20th Century Fox

Марина Калегина

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