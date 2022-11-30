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30 ноября, 15:57

Стало известно, чем для ВСУ чревата потеря Андреевки, Курдюмовки и Перше Травни

Пушилин: Освобождение сёл Андреевка, Курдюмовка и Перше Травня перекроет пути снабжения ВСУ

Освобождение населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка и Перше Травня в Донецкой Народной Республике союзными войсками даёт возможность полностью перекрыть пути снабжения Вооружённых сил Украины. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Перше Травня, Андреевка — это окрестности города Артёмовска. И, естественно, населённые пункты крайне важные, потому что с окончательной зачисткой уже в Курдюмовке, противник там оказывает ещё сопротивление, полностью появляется выход уже на артёмовскую трассу, соответственно, перекрываются пути снабжения для основной украинской группировки", — объяснил Пушилин.

Ранее Штаб территориальной обороны республики сообщал об освобождении населённых пунктов Перше Травня и Андреевка. Минобороны подтвердило эти сведения и уточнило, что то же самое касается села Белогоровка. Также стало известно, что союзные силы освободили населённый пункт Курдюмовка в Донецкой Народной Республике.

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Getty Images / SOPA Images / Iain Burns

Андрей Бражников

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