Рыбки — для одиночек, змеи — для деспотов: Какие тайные страсти хозяина выдаёт выбор питомца

При выборе домашнего животного правило "кошка независимая, а собака преданная" потеряло свою актуальность. Это связано с тем, что времена меняются, и с ними меняется наша психология. Подробнее о том, чем руководствуется человек, выбирая себе питомца, рассказала Лайфу клинический психолог Ирина Коржаева.

"Животных, которых можно потискать, погладить, берут люди, которым не хватает ласки, внимания и заботы. Тех, кого не трогают, но они есть, берут те, у кого максимальная эмоциональная загруженность, "затроганность" социальным контактом, но есть потребность в безопасном взаимодействии", — объяснила эксперт.

С мелкими собачками проще, тогда как крупные требуют ежедневной физической активности. На выбор влияет и требовательность в уходе: тараканы и собаки явно имеют разные потребности, отметила эксперт. При этом чем ниже стоимость и больше энергозатраты, тем больше у человека чувственности, эмпатии, негативного жизненного опыта. Чем выше — тем эгоистичнее человек (не путать с эгоцентризмом).

Приобретение питомца как "игрушки" значит, что хозяин относится к животному безответственно. Также человек может за счёт питомца получать нужные эмоции, и это во многом говорит о потребностях (змея — символ мудрости, опасности, волшебства, а ленивец — тепла и благоденствия). Возможность оставлять питомца одного показывает, готов ли человек к оседлому образу жизни.

Собак чаще выбирают люди с явной потребностью в надёжных друзьях, стабильности и уверенности — они чаще полагаются на мнение окружающих, чем на своё. Кошек заводят те, кто не может гулять каждый день и удовлетворять внимание питомца, но мечтает о милом и пушистом друге, который и сам о себе позаботится.

Грызуны, к сожалению, выполняют роль декора и покупаются как "первый опыт личного животного" для детей. При этом взрослый хозяин грызуна, скорее всего, имеет довольно яркую потребность во властном, но безответственном наблюдении.

Рыбок обычно заводят люди, стремящиеся к спокойствию, уставшие от социума. Пауков предпочитают "отрицающие социум" и люди с неудовлетворённой тягой к познанию, такой выбор говорит и о неприятии окружающих людей. А вот змей в качестве питомцев держат люди с жаждой управления окружающими через силу, страх и трепет.