Эксперт рассчитал минимальную цену на тихое вино

Минимальная стоимость бутылки тихого вина, к таковым относятся не содержащие углекислый газ, должна составлять около 180–200 рублей, исходя из себестоимости производства. Об этом "Газете.ru" заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

"Имеет смысл установить минимальную розничную цену на тихое вино в 180–200 рублей за бутылку. Себестоимость производства тихого вина ниже этой отметки. Нужно при расчёте себестоимости ориентироваться на цену одного килограмма винограда. Из него производится бутылка вина. Сейчас один килограмм винограда стоит порядка 100 рублей. То, что продаётся дешевле 180 рублей, — не вино", — объяснил эксперт.

По его мнению, в России слишком высокие цены на тихие вина, тогда как в Европе хорошая бутылка напитка может стоить около двух евро. И это при том, что в РФ он делается из местных сортов винограда. Введение минимальной цены позволит избавить рынок от суррогата и сможет перераспределить рынок внутри страны.