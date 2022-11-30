Только 45% россиян считают чайлдфри-пары семьёй

Из последних социологических исследований разного масштаба следует, что россияне стали толерантней относиться к бездетным семьям. Одно из таких с выборкой в 10,9 тысячи человек провела kp.ru.

Выяснилось, что 45% респондентов считают допустимым называть семьёй бездетную женатую пару. Однако они уверены, что каждый вправе сам решать вопрос о целесообразности продолжения рода. При этом ещё 30% готовы согласиться с ними, но только если детей не получается завести по состоянию здоровья.

Что касается ярых противников чайлдфри, то однозначное несогласие выразили 17% опрошенных. Для них такие супруги — эгоисты. Остальные ответить затруднились, однако некоторые сопроводили сухие цифры собственными комментариями по теме.

"Я думаю, вопрос рождения детей индивидуален для каждого. Не должно быть общественных правил, семья сама решает, заводить детей или нет и если заводить, то сколько", — написал пользователь.

"Каждому своё. Далеко не у всех главная цель жизни — это дети", — согласился другой.

"Не получается завести своих детей — берите из детдомов. А так это просто совместное проживание, а не семья", — считает респондент.

"Детей любить надо, а они (бездетные пары. — Прим. Лайфа) любят только себя. Детей воспитывать, учить надо, это труд. А молодёжь сама сидит на шее родителей и живёт по принципу "все им должны", — написал участник опроса.