Бандероль без обратного адреса: Украинский посол в Мадриде раскрыл подробности взрыва в дипмиссии

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что у пострадавшего при взрыве заминированной бандероли в дипмиссии зафиксирована "контузия рук", а открывал он её во дворе посольства.

По словам дипломата, на пакете с бандеролью не было обратного адреса, что сразу же вызвало подозрение у сотрудников дипмиссии. В связи с этим сотрудница передала посылку представителю службы безопасности, который и открывал пришедшую коробку.

"Он сам, чтобы никого не было рядом, вышел с этой "почтой" во двор перед тем, как её открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щёлкнуло, моментально её отбросил и уже тогда услышал взрыв. У пострадавшего сотрудника контузия и повреждения рук", — отметил Погорельцев в комментарии "Европейской правде".