ЦБ продлил запрет на торговлю заблокированными иностранными бумагами до 1 апреля

Банк России продлил до 1 апреля 2023 года ограничение на обращение заблокированных международными депозитариями ценных бумаг, которые ранее были выведены на неторговые счета. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Решение было принято с целью защиты прав и интересов инвесторов, а также минимизации их рисков, пояснила пресс-служба регулятора.

"Российские депозитарии должны по-прежнему вести обособленный учёт прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с такими ценными бумагами на биржевом рынке", — уточняется в комментарии ЦБ.