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30 ноября, 16:52

Министр обороны Белоруссии назвал развёртывание группировки с РФ ответом на действия НАТО

Развёртывание совместной группировки войск России и Белоруссии является адекватной реакцией на действия НАТО в регионе, а её задачи никоим образом не изменялись. Об этом изданию "СБ. Беларусь сегодня" заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Это адекватная реакция на действия НАТО в регионе и демонстрация нашей решимости защищать свою землю, Союзное государство. Сами же задачи региональной группировки не менялись. Как и прежде, они носят оборонительный характер", — отметил Хренин.

По его словам, группировка отрабатывала различные варианты ответа на возможные вызовы и угрозы, а развёрнута она может быть как поэтапно, так и сразу целиком.

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Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал оборону главной задачей совместной с РФ региональной группировки войск. Министр подчеркнул, что нападать в планах у неё нет, а также отметил, что реализуемые меры лишь демонстрируют готовность к защите страны и нанесению агрессору ущерба.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин

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