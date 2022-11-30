Министр обороны Белоруссии назвал развёртывание группировки с РФ ответом на действия НАТО

Развёртывание совместной группировки войск России и Белоруссии является адекватной реакцией на действия НАТО в регионе, а её задачи никоим образом не изменялись. Об этом изданию "СБ. Беларусь сегодня" заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Это адекватная реакция на действия НАТО в регионе и демонстрация нашей решимости защищать свою землю, Союзное государство. Сами же задачи региональной группировки не менялись. Как и прежде, они носят оборонительный характер", — отметил Хренин.

По его словам, группировка отрабатывала различные варианты ответа на возможные вызовы и угрозы, а развёрнута она может быть как поэтапно, так и сразу целиком.