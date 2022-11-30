Сборная Австралии обыграла Данию и впервые за 16 лет вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная Австралии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре обыграла команду Дании со счётом 1:0 и впервые за 16 лет сумела выйти в плей-офф главного турнира четырёхлетия.

Автором единственного гола в матче стал Мэттью Леки. Примечательно, что судьба выхода в плей-офф зависела и от событий в матче Тунис – Франция. Представителям Африки было важно победить и ждать, чем закончится параллельная игра. В итоге сборная Туниса смогла победить со счётом 1:0 — единственный гол забил Вахби Хазри, однако этого оказалось недостаточно для прохода в плей-офф. Таким образом, в решающие стадии прошли Франция и Австралия.