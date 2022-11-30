Эксперт по питанию объяснил, почему лучше перекусывать бутербродами вместо фруктов

Среди популярных для здорового перекуса продуктов часто можно встретить достаточно вредную пищу, рассказал эксперт по диетическому питанию, менеджер FITKIT Артём Верис. По его словам, к таковым относятся сладкие хлопья и сухие завтраки, содержащие мёд, сахар, патоку или мальтодекстрин. Они имеют очень высокий гликемический индекс (ГИ), выбрасывая в кровь большие объёмы инсулина.

"При избытке сладких продуктов в рационе инсулина становится всё больше: поджелудочная железа начинает работать на износ, что может привести к преддиабету, который при отсутствии должного лечения перерастает в диабет", — объяснил специалист "Газете.ру".

Также к ошибочно полезной еде Верис отнёс сладкие йогурты и подобную кисломолочную продукцию, избыток сахара в которых уничтожает всю пользу. Также в списке присутствуют фрукты, которые плохо насыщают и содержат огромное количество фруктозы.

"Особенно следует быть осторожными с сухофруктами. У некоторых из них, например у фиников, изюма и инжира, очень высокий ГИ", — сказал специалист.

При этом для полезного перекуса рекомендуется выбрать бутерброд, используя вместо колбасы и кетчупа варёную курицу и творожный сыр. Также туда можно добавить овощи, а обычный хлеб заменить цельнозерновым. Подобный сэндвич будет полезнее любого сладкого йогурта или хлопьев, уверен Верис. Также можно приобрести греческий йогурт и добавить в него фрукты, ягоды и орехи.

"Ещё один полезный продукт — протеиновые десерты или печенья. Они сбалансированы по макронутриентам, состоят из белков, жиров и углеводов и не содержат сахара и муки", — заключил он.