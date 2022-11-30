Министр обороны Украины назначил нового главу "Мотор Сич"
Минобороны Украины сообщило о назначении Никифорова новым главой "Мотор Сич"
Украинское Министерство обороны сообщило о назначении Алексея Никифорова новым главой предприятия "Мотор Сич". Ранее эту должность занимал Вячеслав Богуслаев, который в октябре был арестован по подозрению в государственной измене.
"28 ноября 2022 года приказом министра обороны Украины внесены изменения в устав публичного акционерного общества "Мотор Сич", на основе которого действует предприятие. Прекращены полномочия и уволен с должности президент акционерного общества Вячеслав Богуслаев. Приказом министра обороны Украины генеральным директором предприятия назначен Алексей Никифоров", — говорится в заявлении.
Напомним, в начале ноября национализированные Незалежной активы предприятий "Укрнафта" и "Мотор Сич" перешли под контроль Минобороны страны. Позднее министр энергетики Украины Галущенко пообещал продолжить национализацию предприятий, которые не хотят поддерживать украинскую армию.
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ТАСС / Zuma