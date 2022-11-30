Путин 1 декабря встретится с участниками Конгресса молодых учёных в "Сириусе"

Президент России Владимир Путин 1 декабря проведёт встречу с участниками II Конгресса молодых учёных, который проходит в парке "Сириус". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В беседе примут участие молодые исследователи, слушатели программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, а также победители конкурса "Лидеры России". Планируется обсудить предложения по развитию науки и технологий, в том числе в части проведения Десятилетия науки и технологий в РФ", — сказано в сообщении.