Путин 1 декабря встретится с участниками Конгресса молодых учёных в "Сириусе"
Президент России Владимир Путин 1 декабря проведёт встречу с участниками II Конгресса молодых учёных, который проходит в парке "Сириус". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В беседе примут участие молодые исследователи, слушатели программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, а также победители конкурса "Лидеры России". Планируется обсудить предложения по развитию науки и технологий, в том числе в части проведения Десятилетия науки и технологий в РФ", — сказано в сообщении.
Кроме того, российский лидер ознакомится с деятельностью лабораторного комплекса научно-технологического университета "Сириус", который позволяет решать задачи высокой сложности в области фармацевтики, медицины или же сельского хозяйства.
А ранее Путин увеличил с 500 до 800 тысяч рублей размер стипендии для учёных и конструкторов за создание прорывных технологий в сфере оборонной промышленности.
ТАСС / Гунеев Сергей