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30 ноября, 17:13

Путин 1 декабря встретится с участниками Конгресса молодых учёных в "Сириусе"

Президент России Владимир Путин 1 декабря проведёт встречу с участниками II Конгресса молодых учёных, который проходит в парке "Сириус". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В беседе примут участие молодые исследователи, слушатели программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, а также победители конкурса "Лидеры России". Планируется обсудить предложения по развитию науки и технологий, в том числе в части проведения Десятилетия науки и технологий в РФ", — сказано в сообщении.

Кроме того, российский лидер ознакомится с деятельностью лабораторного комплекса научно-технологического университета "Сириус", который позволяет решать задачи высокой сложности в области фармацевтики, медицины или же сельского хозяйства.

Путин поручил взять на особый контроль реализацию высокотехнологичных проектов

Путин поручил взять на особый контроль реализацию высокотехнологичных проектов

А ранее Путин увеличил с 500 до 800 тысяч рублей размер стипендии для учёных и конструкторов за создание прорывных технологий в сфере оборонной промышленности.


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ТАСС / Гунеев Сергей

Артур Белкин

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