В Саратове погиб шестилетний мальчик, выпав из окна девятого этажа
В Кировском районе Саратова шестилетний мальчик погиб после того, как выпал из окна девятого этажа. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.
Предварительно, всё произошло днём 30 ноября в доме на улице Панченко. Прибывшие на место медики оказали ребёнку медицинскую помощь, однако в результате полученных травм он скончался.
Сейчас следователи выясняют, где в момент трагедии находились его родители. Проверку по факту случившегося проводит и прокуратура региона.
А ранее Лайф рассказывал, что в Чите маленький мальчик разбился насмерть, выпав из окна девятого этажа. Ребёнку был один год и девять месяцев. На теле малыша лежала москитная сетка, на которую он мог облокотиться.