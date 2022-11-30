В Саратове погиб шестилетний мальчик, выпав из окна девятого этажа

В Кировском районе Саратова шестилетний мальчик погиб после того, как выпал из окна девятого этажа. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.

Предварительно, всё произошло днём 30 ноября в доме на улице Панченко. Прибывшие на место медики оказали ребёнку медицинскую помощь, однако в результате полученных травм он скончался.

Сейчас следователи выясняют, где в момент трагедии находились его родители. Проверку по факту случившегося проводит и прокуратура региона.