В Херсоне украинские нацотряды начали охоту на помогавших проводить референдум

Украинские националисты в оставленном ВС РФ Херсоне разыскивают граждан, принимавших участие в подготовке референдума о вступлении области в состав РФ, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"По той информации, которую мы получаем от источников с правого берега, сейчас все [украинские] нацотряды ведут проверку. Они ищут всех тех, кто помогал проводить референдум", — сообщил он в своём телеграм-канале.

При этом членам избирательной комиссии ничего не угрожает, так как они были заблаговременно перевезены на правый берег области. В целом в Киеве воспринимают местное население как предателей, заявил Сальдо.

По его словам, под "массовые чистки" попали предприниматели, продолжившие работать после захода в город ВС РФ, а обычные херсонцы проходят через фильтрацию, например, при попытке выехать из города через Чернобаевку. Там мужчинам вручают повестки в военкомат, а женщин пропускают через одну. Сами "проверяющие", задействованные в чистках, в городе не остаются, предпочитая ночевать в других населённых пунктах, добавил он.

"Нацкорпус, "активисты", эсбэушники не ночуют в Херсоне. Они приезжают утром, делают своё грязное дело и вечером уезжают в сторону Николаева", — заявил он.