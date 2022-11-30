Минобороны Белоруссии выразило надежду на помощь России в случае нападения

Белоруссия рассчитывает не только на собственные силы, но и на помощь России в случае нападения на страну извне. Об этом изданию "СБ. Беларусь сегодня" заявил глава Минобороны Республики Виктор Хренин.

"Да, прежде всего мы рассчитываем на себя. Однако мы понимаем, что, если понадобится помощь, у нас есть надёжный союзник. Поэтому продолжим принимать совместные меры для предотвращения военных угроз Союзному государству", — отметил Хренин.

Министр также ответил всем, кто обвиняет Минск в "излишнем партнёрстве" с Москвой, и призвал обратить внимание на то, как европейские страны размещают на своей территории американские военные базы и воинские формирования.