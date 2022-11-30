Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 ноября, 17:58

Минобороны Белоруссии опасается "вооружённых инцидентов" на границе с Украиной

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил об опасности провокаций на границе с Украиной, которые могут обернуться "вооружёнными инцидентами". Предположениями он поделился в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

"Привлечение Украиной дополнительных сил для несения службы на границе, задействование подразделений национальных вооружённых сил, формирований территориальных войск вблизи рубежей нашего государства создаёт риски провокаций, способных перерасти в приграничные вооружённые инциденты", — объяснил министр.

МВД Белоруссии стянуло больше силовиков к границе с Украиной

МВД Белоруссии стянуло больше силовиков к границе с Украиной

Ранее Лайф рассказывал, что боец Вооружённых сил Украины незаконно пересёк границу с Белоруссией. Действия вооружённого солдата попали на камеры.

Обложка ©

ТАСС / Наталия Федосенко

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров