Минобороны Белоруссии опасается "вооружённых инцидентов" на границе с Украиной
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил об опасности провокаций на границе с Украиной, которые могут обернуться "вооружёнными инцидентами". Предположениями он поделился в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".
"Привлечение Украиной дополнительных сил для несения службы на границе, задействование подразделений национальных вооружённых сил, формирований территориальных войск вблизи рубежей нашего государства создаёт риски провокаций, способных перерасти в приграничные вооружённые инциденты", — объяснил министр.
Ранее Лайф рассказывал, что боец Вооружённых сил Украины незаконно пересёк границу с Белоруссией. Действия вооружённого солдата попали на камеры.
ТАСС / Наталия Федосенко