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30 ноября, 17:48

Министр инфраструктуры Украины написал заявление об увольнении

Министр инфраструктуры Украины Кубраков написал заявление об увольнении

<p>Министр инфраструктуры Украины Кубраков. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oleksandr.kubrakov</p>

Министр инфраструктуры Украины Кубраков. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oleksandr.kubrakov

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подал в отставку со своего поста. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"В Верховную раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности министра инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.

Депутат Рады Ярослав Железняк утверждает, что Кубраков станет вице-премьер-министром, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие. Сам министр пока никак не подтвердил данную информацию. Пост министра инфраструктуры Украины Кубраков занимал с мая 2021 года, до этого он руководил государственным агентством автомобильных дорог.

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Артур Белкин
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