Министр инфраструктуры Украины написал заявление об увольнении

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подал в отставку со своего поста. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"В Верховную раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности министра инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.

Депутат Рады Ярослав Железняк утверждает, что Кубраков станет вице-премьер-министром, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие. Сам министр пока никак не подтвердил данную информацию. Пост министра инфраструктуры Украины Кубраков занимал с мая 2021 года, до этого он руководил государственным агентством автомобильных дорог.