В Москве обнаружен свиной грипп

В Москве на данный момент выявлены только два из трёх видов гриппа, рассказал Ura.ru врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, существует три варианта болезни: А — обычный сезонный, свиной (H1N1) и птичий. По столице и области сейчас курсируют только первые два.

"Разница между ними в том, что вирус A (H1N1) способен подавлять выработку интерферона в инфицированной клетке. То есть он как бы запрещает ей вырабатывать интерферон. В итоге рядом живущие клетки в организме человека остаются незащищёнными. И свиной грипп быстрее распределяется внутри заражённого организма, человек быстрее его распространяет", — пояснил врач.

Больше всего возбудителей свиного гриппа выделяется при чихании, к тому же он опаснее за счёт более тяжёлых последствий. В целом, по словам иммунолога, эпидемия распространяется в самых разных странах. Так, на два месяца раньше рост заболеваемости был зафиксирован в США, а в Южном полушарии заразу и вовсе встретили ещё весной. При этом ситуацию усугубляет низкий уровень иммунитета из-за пандемии ковида.

"За три года пандемии CoViD-19 мы отвыкли от гриппа, то есть иммунная система людей забыла, что это такое... Москва и Питер отчитались, что у них очень высокий уровень детской госпитализации с гриппом. И вот это опасная вещь. Гриппозная пневмония. У детей, правда, летальность пониже, у взрослых достаточно высокая, до 30% доходит", — заключил специалист.