Белый дом объяснил отказ США поставить Украине оружие большей дальности

Администрация США не хочет поставлять Украине вооружения большей дальности из-за нежелания дальнейшей эскалации, но Вашингтон и его союзники намерены предоставить Киеву дополнительные современные системы противовоздушной обороны. Об этом на регулярном брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы были очень последовательны в отношении этого. Мы каждый день работаем в тесном взаимодействии с Украиной, буквально каждый день, чтобы попытаться решить вопросы, касающиеся их оборонного потенциала, удовлетворить их нужды... Мы также заявляли, и не оправдывались за это, о своих опасениях относительно того, что мы не хотим дальнейшей эскалации", — ответил он на вопрос, почему Вашингтон не поставляет Киеву новые вооружения большей дальности.

Говоря о риске эскалации, Кирби подчеркнул, что это "не будет хорошо ни для украинцев, ни для региона, ни с точки зрения наших интересов в сфере безопасности". По его словам, США намерены менять свой подход к обеспечению ВСУ вооружениями "по мере изменения потребностей на поле боя". Он заявил, что в настоящее время главная потребность Украины — в средствах противовоздушной обороны.