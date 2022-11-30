В украинской Умани демонтировали памятник декабристам

Власти города Умань Черкасской области Украины демонтировали памятник декабристам и памятный знак газете "Ленинская Искра", об этом сообщила в соцсетях мэр Ирина Плетнёва.

"После прохождения всех разрешительных процедур сегодня были демонтированы памятный знак советской газете "Ленинская Искра", памятник декабристам", — написала градоначальник.