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30 ноября, 17:52

В украинской Умани демонтировали памятник декабристам

<p>Памятник декабристам в Умани. Обложка © <a href="http://goroduman.com/node/3122" target="_blank" rel="noopener noreferrer">goroduman.com</a></p>

Памятник декабристам в Умани. Обложка © goroduman.com

Власти города Умань Черкасской области Украины демонтировали памятник декабристам и памятный знак газете "Ленинская Искра", об этом сообщила в соцсетях мэр Ирина Плетнёва.

"После прохождения всех разрешительных процедур сегодня были демонтированы памятный знак советской газете "Ленинская Искра", памятник декабристам", написала градоначальник.

В украинском Хмельницком демонтировали советский памятник-танк Т-34

В украинском Хмельницком демонтировали советский памятник-танк Т-34

А ранее городской совет Одессы в два голосования постановил снести памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. За решения высказались 97,7% и 93,2% присутствовавших.

Матвей Шандрыголов

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