В украинской Умани демонтировали памятник декабристам
Памятник декабристам в Умани. Обложка © goroduman.com
Власти города Умань Черкасской области Украины демонтировали памятник декабристам и памятный знак газете "Ленинская Искра", об этом сообщила в соцсетях мэр Ирина Плетнёва.
"После прохождения всех разрешительных процедур сегодня были демонтированы памятный знак советской газете "Ленинская Искра", памятник декабристам", — написала градоначальник.
А ранее городской совет Одессы в два голосования постановил снести памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. За решения высказались 97,7% и 93,2% присутствовавших.