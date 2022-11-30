Bloomberg узнал об обсуждении Евросоюзом потолка цен в $60 на российскую нефть
Страны Евросоюза обсуждают возможность установления потолка цены на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, именно такая планка поможет достичь соглашения среди членов сообщества и G7.
При этом неизвестно, поддерживают ли все государства такое решение, однако соглашение может быть достигнуто в случае выполнения других требований. На официальное обсуждение оно пока что не выносилось.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о тупиковой ситуации в обсуждении ценового потолка на нефть из РФ. Позже выяснилось, что Польша выступила за кардинальное снижение допустимой цены до 30 долларов за баррель. 28 ноября стало известно о провале очередного раунда переговоров по теме.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Patrick Pleul