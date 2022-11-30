Bloomberg узнал об обсуждении Евросоюзом потолка цен в $60 на российскую нефть

Страны Евросоюза обсуждают возможность установления потолка цены на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, именно такая планка поможет достичь соглашения среди членов сообщества и G7.

При этом неизвестно, поддерживают ли все государства такое решение, однако соглашение может быть достигнуто в случае выполнения других требований. На официальное обсуждение оно пока что не выносилось.