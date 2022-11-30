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30 ноября, 18:40

Госдеп назвал условие одобрения Байденом "военного сценария" против Ирана

Госдеп: Байден готов прибегнуть к военному сценарию, чтобы Иран не получил ядерное оружие

<p>Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock</p>

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock

Президент США Джо Байден может прибегнуть к военному сценарию, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия, однако этот вариант рассматривается лишь в "крайнем случае". Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли в статье для издания Foreign Policy.

"Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Однако время для этого ещё не пришло", — заявил Малли.

По мнению Малли, в Вашингтоне по-прежнему отдают предпочтение дипломатическому урегулированию вопроса о появлении у Тегерана ядерного оружия.

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Артур Белкин

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