Госдеп назвал условие одобрения Байденом "военного сценария" против Ирана

Президент США Джо Байден может прибегнуть к военному сценарию, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия, однако этот вариант рассматривается лишь в "крайнем случае". Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли в статье для издания Foreign Policy.

"Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Однако время для этого ещё не пришло", — заявил Малли.

По мнению Малли, в Вашингтоне по-прежнему отдают предпочтение дипломатическому урегулированию вопроса о появлении у Тегерана ядерного оружия.