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30 ноября, 18:12

Объявлены сроки введения маркировки пива в стекле, пластике и кегах

В РФ 1 октября 2023 года вступит в силу обязательная маркировка пива в стекле и пластике

В России с первого октября 2023 года вступает в силу обязательная маркировка пива, упакованного в стеклянную или полимерную упаковку. Это следует из постановления кабинета министров, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет <...> установить, что производители и импортёры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки <...>; в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в стеклянную или полимерную потребительскую упаковку, с 1 октября 2023 года", гласит документ.

Постановление также предусматривает введение обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, с 1 апреля 2023 года.

Созданный с помощью дипфейков контент могут начать маркировать в России

Созданный с помощью дипфейков контент могут начать маркировать в России

Лайф писал, что в России могут сделать обязательной маркировку вейпов. Так, Минпромторг внёс в правительство проект постановления, предусматривающий завершение эксперимента и его перевод в постоянную практику уже с 15 декабря.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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