Объявлены сроки введения маркировки пива в стекле, пластике и кегах

В России с первого октября 2023 года вступает в силу обязательная маркировка пива, упакованного в стеклянную или полимерную упаковку. Это следует из постановления кабинета министров, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет <...> установить, что производители и импортёры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки <...>; в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в стеклянную или полимерную потребительскую упаковку, — с 1 октября 2023 года", — гласит документ.

Постановление также предусматривает введение обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, с 1 апреля 2023 года.