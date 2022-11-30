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30 ноября, 18:04

Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани

В результате ДТП с участием маршрутного такси и пожарного КамАЗа погиб один человек, ещё десять пострадали. Об этом сообщает городская полиция в своём телеграм-канале.

В ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани погиб один человек. Видео © t.me / Астраханская полиция

ДТП произошло на перекрёстке Комсомольской улицы и Ишимбаевского переулка вечером 30 ноября. По данным правоохранителей, пожарная машина столкнулась с маршруткой, которая выехала на регулируемый перекрёсток. В салоне маршрутки находилось трое несовершеннолетних. Все пострадавшие были госпитализированы. От удара пожарный КамАЗ перевернулся, а "газель" получила серьёзные повреждения и выехала за пределы проезжей части. Обстоятельства ДТП выясняются.

  • Последствия ДТП с "газелью" и пожарной машиной в Астрахани. Фото © t.me / Астраханская полиция
    Последствия ДТП с "газелью" и пожарной машиной в Астрахани. Фото © t.me / Астраханская полиция
  • Последствия ДТП с "газелью" и пожарной машиной в Астрахани. Фото © t.me / Астраханская полиция
    Последствия ДТП с "газелью" и пожарной машиной в Астрахани. Фото © t.me / Астраханская полиция

Последствия ДТП с "газелью" и пожарной машиной в Астрахани. Фото © t.me / Астраханская полиция

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Обложка ©

t.me / Астраханская полиция

Артур Белкин

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