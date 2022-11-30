Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани

В результате ДТП с участием маршрутного такси и пожарного КамАЗа погиб один человек, ещё десять пострадали. Об этом сообщает городская полиция в своём телеграм-канале.

В ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани погиб один человек. Видео © t.me / Астраханская полиция

ДТП произошло на перекрёстке Комсомольской улицы и Ишимбаевского переулка вечером 30 ноября. По данным правоохранителей, пожарная машина столкнулась с маршруткой, которая выехала на регулируемый перекрёсток. В салоне маршрутки находилось трое несовершеннолетних. Все пострадавшие были госпитализированы. От удара пожарный КамАЗ перевернулся, а "газель" получила серьёзные повреждения и выехала за пределы проезжей части. Обстоятельства ДТП выясняются.



