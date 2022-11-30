В работе YouTube произошёл сбой
В США пользователи сообщили о сбое в работе YouTube
В США пользователи сообщают о сбое в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
По его сведениям, большая часть юзеров, которые сообщили о неполадках, отмечают сбои в работе приложения YouTube (46%). Ещё у 41% пользователей возникли проблемы с просмотром видео, 13% жалуются на работу сайта видеохостинга. Незначительный сбой в работе YouTube был также зафиксирован и в других странах. Речь идёт, в частности, о Канаде, Швеции и Польше.
Ранее сообщалось, что в работе мессенджера WhatsApp произошёл глобальный сбой. Юзеры сообщали о проблемах с отправкой сообщений, загрузкой чатов, входом в приложение.
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