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30 ноября, 18:35

В работе YouTube произошёл сбой

В США пользователи сообщили о сбое в работе YouTube

В США пользователи сообщают о сбое в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По его сведениям, большая часть юзеров, которые сообщили о неполадках, отмечают сбои в работе приложения YouTube (46%). Ещё у 41% пользователей возникли проблемы с просмотром видео, 13% жалуются на работу сайта видеохостинга. Незначительный сбой в работе YouTube был также зафиксирован и в других странах. Речь идёт, в частности, о Канаде, Швеции и Польше.

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Unsplash

Иван Косицын

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