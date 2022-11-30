В России с 15 декабря вводится обязательная маркировка жидкостей для вейпов
В России с 15 декабря 2022 года вводится обязательная маркировка жидкостей для вейпов и одноразовых паровых устройств. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Стоит уточнить, что маркировка вводится для жидкостей для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах, в капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования.
Ранее в Минпромторге сообщали, что введение обязательной маркировки предусматривается только в отношении жидкостей для электронных систем доставки никотина и одноразовых таких систем. Многоразовые электронные устройства, которые нагревают указанные жидкости или генерируют из них, например, аэрозоль, не будут подпадать под новую норму.
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