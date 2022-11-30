В России с 15 декабря вводится обязательная маркировка жидкостей для вейпов

В России с 15 декабря 2022 года вводится обязательная маркировка жидкостей для вейпов и одноразовых паровых устройств. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Стоит уточнить, что маркировка вводится для жидкостей для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах, в капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования.