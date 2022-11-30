В Greenpeace пришли к выводу, что взрыв на "Северном потоке" произошёл извне

Природоохранная организация Greenpeace провела собственное исследование и установила, что взрыв участка трубопровода "Северный поток" произошёл извне. Такие данные опубликовала телерадиокомпания SWR со ссылкой на заключение эксперта по взрывчатым веществам Фрица Пфайфера, который изучил повреждения для экологов.

По словам специалиста, взрыв внутри маловероятен, для его организации могло быть использовано от 200 до 400 кг взрывчатки. Исследование было проведено неподалёку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Швеции.