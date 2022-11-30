В Greenpeace пришли к выводу, что взрыв на "Северном потоке" произошёл извне
Природоохранная организация Greenpeace провела собственное исследование и установила, что взрыв участка трубопровода "Северный поток" произошёл извне. Такие данные опубликовала телерадиокомпания SWR со ссылкой на заключение эксперта по взрывчатым веществам Фрица Пфайфера, который изучил повреждения для экологов.
По словам специалиста, взрыв внутри маловероятен, для его организации могло быть использовано от 200 до 400 кг взрывчатки. Исследование было проведено неподалёку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Швеции.
А криминалист Вольфганг Шпир указал телерадиокомпании SWR на главную несостыковку: в случае "внутреннего" взрыва на отрезке длиной 250 метров на месте должно было быть гораздо больше частей повреждённого трубопровода.
Напомним, что в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ в свою очередь обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках".
ТАСС / АР