Диетолог раскрыла, почему людей тянет на солёненькое

Если у человека наблюдается тяга к солёному, это может свидетельствовать как о физиологических изменениях в организме, так и о патологических. Как рассказала "Газете.ru" врач-диетолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Кондратенко, среди причин, почему человека тянет на такие продукты, можно выделить сильное физическое напряжение и занятия спортом, стресс, обезвоживание, приём слабительных и мочегонных, ПМС, эндокринологические заболевания, а также заболевания почек.

Кроме того, подобные пристрастия в еде могут появиться из-за дисбаланса минеральных веществ в организме и беременности с токсикозом, из-за которого выводится большое количество воды и электролитов.

"Соль является важнейшим пищевым компонентом, поскольку держит водно-электролитный баланс организма, участвует в работе нервно-мышечной передачи. При повышенной потребности соли, как правило, увеличивается потребность в других микроэлементах и витаминах, таких как магний, фосфор, кальций, калий, витамины группы В и витамин D, поскольку все они связаны метаболизмом с микроэлементами", — пояснила специалист.

Если человека постоянно тянет на солёное, следует обратиться к врачу. По словам Кондратенко, необязательно есть соленья и копченья. Диетолог советует включить в рацион продукты, обогащённые калием, магнием, натрием и фосфором. В частности, следует употреблять сыр не более 40% жирности, чёрный хлеб, сухофрукты, рыбу, гречу, какао, нежареные орехи и семечки, бобовые, зелёные салаты. Соль же лучше всего выбирать морскую, обогащённую йодом, розовую и чёрную, уточнила эксперт.

Кондратенко добавила, что почти всегда в случае тяги к солёному необходима коррекция нутрицевтиками: препаратами кальция и магния, натрия, фосфора и витамина D, а также витаминами группы В.

"Нормы потребления калия в сутки 4000–4700 мг, натрия — 2300 мг в сутки, фосфора — 800–1500 мг, магния — 300–450 мг. При коррекции витаминно-минерального дисбаланса важно учитывать сбалансированность и индивидуальные особенности человека", — заключила врач.