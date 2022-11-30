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30 ноября, 19:27

В МО РФ заявили, что Турция две недели не участвует в совместном патрулировании в Сирии

Представители Анкары последние две недели не участвуют в совместном с Россией патрулировании в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"На протяжении последних двух недель турецкая сторона не принимает участия в совместном патрулировании, не предоставляя при этом мотивированного отказа", — сказал он на брифинге.

Однако генерал заметил, что выполнение положений Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, продолжается.

США снизили активность в Сирии из-за Турции

США снизили активность в Сирии из-за Турции

Ранее Лайф писал, что курды попросили Россию посодействовать переговорам по защите их земель в Сирии. По словам представителя альянса "Силы демократической Сирии" Арам Хана, российская сторона во время переговоров с представителями СДС передала им требования Турции — и те были отвергнуты.

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ТАСС / AP Photo / Baderkhan Ahmad

Артур Лапсаков

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