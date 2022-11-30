В МО РФ заявили, что Турция две недели не участвует в совместном патрулировании в Сирии
Представители Анкары последние две недели не участвуют в совместном с Россией патрулировании в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"На протяжении последних двух недель турецкая сторона не принимает участия в совместном патрулировании, не предоставляя при этом мотивированного отказа", — сказал он на брифинге.
Однако генерал заметил, что выполнение положений Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, продолжается.
Ранее Лайф писал, что курды попросили Россию посодействовать переговорам по защите их земель в Сирии. По словам представителя альянса "Силы демократической Сирии" Арам Хана, российская сторона во время переговоров с представителями СДС передала им требования Турции — и те были отвергнуты.
ТАСС / AP Photo / Baderkhan Ahmad