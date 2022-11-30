В МО РФ заявили, что Турция две недели не участвует в совместном патрулировании в Сирии

Представители Анкары последние две недели не участвуют в совместном с Россией патрулировании в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"На протяжении последних двух недель турецкая сторона не принимает участия в совместном патрулировании, не предоставляя при этом мотивированного отказа", — сказал он на брифинге.

Однако генерал заметил, что выполнение положений Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, продолжается.