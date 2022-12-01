SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
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1 декабря, 09:16

В Свердловской области финалисток конкурса красоты наградили пакетом с пакетами

<p>Подарки для финалисток конкурса красоты в Каменске-Уральском. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/te_ekb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">[ТЕ] "Типичный Екатеринбург"</a></p>

Подарки для финалисток конкурса красоты в Каменске-Уральском. Обложка © VK / [ТЕ] "Типичный Екатеринбург"

В городе Каменске-Уральском Свердловской области участниц конкурса красоты, которые заплатили взнос в размере десяти тысяч рублей, в финале наградили пакетом с пакетами. Об этом пишет "Типичный Екатеринбург" со ссылкой на одну из финалисток.

По словам девушки, общие траты одного человека на сомнительный конкурс составили около 24 тысяч рублей: помимо платы за участие почти 15 тысяч ушло на подготовку. Казалось бы, за такую сумму участниц ждут достойные призы, однако ожидания не совпали с реальностью.

"Пакеты для завтраков, рулон с пакетами, пакеты для мусора, пакеты фасовочные, бахилы и пищевая плёнка — такие подарки получили участницы конкурса красоты в Каменске-Уральском", — говорится в сообщении паблика.

Переписка участниц конкурса красоты в Каменске-Уральском. Скриншот © VK / [ТЕ] "Типичный Екатеринбург"

Переписка участниц конкурса красоты в Каменске-Уральском. Скриншот © VK / [ТЕ] "Типичный Екатеринбург"

Также организаторы положили сертификаты, которые, по словам участницы, в основном на скидку. Причём она уверена, что это не подарок, а просто способ привлечения новых клиентов для партнёров проекта. Кстати, помимо подарков девушка выразила недовольство и самим проведением конкурса, в частности работой стилистов, а победительниц и вовсе назвала подставными.

"Организатор считает подарки абсолютно достойными и без стеснения ссылается на то, что в Екатеринбурге конкурсы ниже по уровню", — указала она.

Кстати, мнения насчёт конкурса разделились. Пока одни его критикуют, другие же выражают слова благодарности, говоря, что мероприятие прошло "на высшем уровне".

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А ранее Лайф опубликовал историю россиянки, завоевавшей титул "Миссис Вселенная". Она в подробностях поведала о закулисье конкурса красоты. В частности, девушка рассказала о высоком уровне стресса у участниц из-за сильной нагрузки, а также о том, что после победы с нею перестали общаться даже те девушки, которые набивались в друзья.

Николь Вербер

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