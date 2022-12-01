В Свердловской области финалисток конкурса красоты наградили пакетом с пакетами
Подарки для финалисток конкурса красоты в Каменске-Уральском. Обложка © VK / [ТЕ] "Типичный Екатеринбург"
В городе Каменске-Уральском Свердловской области участниц конкурса красоты, которые заплатили взнос в размере десяти тысяч рублей, в финале наградили пакетом с пакетами. Об этом пишет "Типичный Екатеринбург" со ссылкой на одну из финалисток.
По словам девушки, общие траты одного человека на сомнительный конкурс составили около 24 тысяч рублей: помимо платы за участие почти 15 тысяч ушло на подготовку. Казалось бы, за такую сумму участниц ждут достойные призы, однако ожидания не совпали с реальностью.
"Пакеты для завтраков, рулон с пакетами, пакеты для мусора, пакеты фасовочные, бахилы и пищевая плёнка — такие подарки получили участницы конкурса красоты в Каменске-Уральском", — говорится в сообщении паблика.
Переписка участниц конкурса красоты в Каменске-Уральском. Скриншот © VK / [ТЕ] "Типичный Екатеринбург"
Также организаторы положили сертификаты, которые, по словам участницы, в основном на скидку. Причём она уверена, что это не подарок, а просто способ привлечения новых клиентов для партнёров проекта. Кстати, помимо подарков девушка выразила недовольство и самим проведением конкурса, в частности работой стилистов, а победительниц и вовсе назвала подставными.
"Организатор считает подарки абсолютно достойными и без стеснения ссылается на то, что в Екатеринбурге конкурсы ниже по уровню", — указала она.
Кстати, мнения насчёт конкурса разделились. Пока одни его критикуют, другие же выражают слова благодарности, говоря, что мероприятие прошло "на высшем уровне".
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