Врач назвал скрытые причины лишнего веса, о которых вы даже не подозревали

Часто встречаются случаи, когда человек в борьбе с лишним весом прибегает к тренировкам, начинает правильно питаться, но лишние килограммы никуда не уходят. Как рассказал психотерапевт-сексолог, психиатр Артём Толоконин, в таком случае скорее всего проблема в психосоматике избыточного веса. Об этой и других причинах он рассказал в беседе с Лайфом.

Лишний вес может отражать желание защититься от внешней угрозы. Фото © Shutterstock

"Лишний вес человека, как правило, демонстрирует желание защититься от внешней угрозы (проблемы во взаимоотношениях с близкими, трудности на работе и прочие, возможно, надуманные неприятности). Вес может начать ползти вверх после какой-либо конкретной ситуации (беременность, разлад в отношениях, расставание), но, пока люди помнят, переживают и не отпускают проблему, лишние килограммы никуда не уходят", — пояснил врач.

Как показывает практика, в таких случаях люди пытаются найти источник радости в пище и заесть проблемы, продолжил психиатр. Например, кусочек шоколада — это потребность подсластить свою жизнь, испытывать позитивные эмоции. Также во время жевания еды включается парасимпатическая система, которая оказывает седативное воздействие на человека.

Одной из причин лишнего веса может быть желание казаться более значимым. Фото © Shutterstock

Как пояснил собеседник Лайфа, ещё одной причиной лишнего веса может стать желание казаться более значимым. Некоторые считают, что лишние килограммы добавляют авторитета, и человек начинает чувствовать себя спокойно и комфортно. Врач объяснил, что употребление в пищу излишних калорий является мощным антидепрессантом, который снимает излишнюю тревогу и решает биологическую задачу выживания.

"Для того чтобы избавиться от лишнего веса, необходимо осознать, что есть проблема, которая влияет на состояние вашего здоровья в целом. Для чего нужен лишний вес, какую практическую пользу он несёт, в какой сфере он делает вас "увесистым"? Попробуйте самостоятельно проанализировать, после чего начал копиться лишний вес, в каком возрасте это началось, после каких событий", — советует психотерапевт.

Если женщина несчастна в отношениях и начинает набирать килограммы, значит, её организм сигнализирует о нежелании интимной близости. Фото © Unsplash

Врач предупредил, что, кроме прочего, лишний вес может быть связан и со скрытой внутренней агрессией, а также с проблемами в личной жизни. Если женщина несчастна в отношениях и начинает набирать килограммы, значит, её организм сигнализирует о нежелании интимной близости: он специально делает женщину внешне сексуально непривлекательной. Проработав проблемы в отношениях, вы и не заметите, как станете более привлекательными, советует доктор.

"Когда человек счастлив, испытывает радость не только по праздникам, но и каждый день своей жизни, это говорит о здоровой психике. В таком случае тело подстраивается под психику и не создаёт человеку дополнительных проблем в виде лишнего веса", — подчеркнул сексолог.

Врач – психотерапевт-сексолог-психиатр Артём Толоконин. Фото предоставлено Лайфу