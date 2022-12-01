Врач рассказала, как облегчить острую зубную боль в домашних условиях

С наступлением холодов на фоне сниженного иммунитета обостряются хронические заболевания, в том числе зубная боль и воспаления. Главный врач сети клиник Beauty Line, стоматолог Марина Колесниченко порекомендовала в любом случае записаться к доктору и рассказала читателям Лайфа, как снять боль в домашних условиях.

Неправильным будет считать, что зуб вдруг воспалился из-за простуды — скорее, проблема, которой не занимались, обострилась на фоне заболевания. Застудить просто так зубной нерв невозможно, подчеркнула Колесниченко.

"Если же боль именно зубная (боли при надкусывании, от холодного/горячего) или есть отёк в области щеки, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Такое воспаление в челюстно-лицевой области может очень быстро прогрессировать и дать осложнения в виде абсцесса либо флегмоны", — предупредила стоматолог.

Дома можно принять обезболивающее и прополоскать зуб гипертоническим раствором соли или соды. Это поможет "вытянуть" лишнюю жидкость, что облегчит состояние. Для полоскания также можно использовать морскую воду или настой коры дуба.

"Ни в коем случае нельзя греть или прикладывать к больному месту грелки или другие согревающие компрессы, потому что они расширяют сосуды. Это может способствовать тому, что инфекция будет быстрее распространяться в окружающие ткани и усугублять воспалительный процесс", — подчеркнула врач, уточнив о вреде сауны и бани в таких случаях.

Усилить воспаление может и холодный компресс, поэтому максимум, что можно сделать в ожидании осмотра врача, — это притупить боль с помощью гипертонических растворов или приёма анальгетиков, заключила стоматолог.