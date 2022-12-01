Путин поздравил "Росатом" с 15-летием

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов "Росатома" с 15-летием госкорпорации. Он напомнил, что компания неизменно уделяет приоритетное внимание реализации масштабных программ в сфере науки, ядерной медицины и экологии, в судо- и авиастроении, в цифровых технологиях.

"Росатом" — многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Это более 350 предприятий и организаций, в которых работает свыше 290 тысяч человек. Госкорпорация является национальным лидером в производстве электроэнергии и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 34 энергоблока в 11 странах. "Росатом" — единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла. В сферу её деятельности входит также производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических проектов.