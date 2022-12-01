Стать вожаком стаи волку помогают поражающие мозг паразиты, выяснили учёные

Заражение волков простейшим паразитом Toxoplasma gondii, который поражает мозг животного, помогает инфицированным особям стать вожаками. Открытие американских исследователей опубликовано в Communications Biology.

Они наблюдали за особями в Йеллоустонском национальном парке на территории, которая пересекалась с ареалом пум. Как известно, кошки склонны к заражению токсоплазмозом, и такое соседство несомненно подвергало волков риску заражения. Как показали результаты анализа, волки действительно были инфицированы.

Учёные пояснили, что у заболевших волков — ранее совершенно здоровых — вырос уровень дофамина и тестостерона. Именно эти вещества оказывают влияние на поведение. Анализ также показал, что заражённые особи разбились на две группы: первые пытались мигрировать, а вторые — стать вожаками стаи.

"Эти результаты показывают, что паразиты имеют важные последствия для промежуточных хозяев, помимо острых инфекций, через поведенческие воздействия. В частности, у социальных видов эти воздействия могут распространяться не только на отдельных индивидуумов, но и на группы", — указали исследователи.