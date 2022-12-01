Лайф публикует видео с моментом взрыва авто, в котором заживо сгорел ребёнок

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом взрыва на парковке в Волгограде, в результате которого погиб ребёнок, а его отец получил травмы. На кадрах видно, что мальчик и мужчина садятся в машину, кажется, ничего не предвещает беды. Но вдруг отец выходит из салона и подбегает к багажнику. В этот момент раздаётся мощный взрыв, мужчину отбрасывает волной. Малыш в это время находился на заднем сиденье авто.