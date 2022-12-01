Лайф публикует видео с моментом взрыва авто, в котором заживо сгорел ребёнок
В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом взрыва на парковке в Волгограде, в результате которого погиб ребёнок, а его отец получил травмы. На кадрах видно, что мальчик и мужчина садятся в машину, кажется, ничего не предвещает беды. Но вдруг отец выходит из салона и подбегает к багажнику. В этот момент раздаётся мощный взрыв, мужчину отбрасывает волной. Малыш в это время находился на заднем сиденье авто.
Момент взрыва автомобиля в Волгограде, в результате которого заживо сгорел ребёнок. Видео © LIFE
Напомним, ЧП произошло на одной из парковок в Советском районе Волгограда. В полицию поступило сообщение о возгорании четырёх автомобилей. На месте выяснилось, что два из них сгорели полностью, ещё два получили повреждения. При осмотре одной из машин внутри было обнаружено тело ребёнка. Его 52-летний отец выжил и был доставлен в больницу.
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