Лайф узнал, за какую сумму Лобода переступит через принципы и выступит для россиян

Украинская певица Светлана Лобода без проблем может спеть для "ненавистных россиян", опустив эту маленькую деталь за большую сумму. Лайф узнал детали райдера звезды и отдельные моменты, которые обговариваются с ней в индивидуальном порядке.

Так, за 100 тысяч евро артистка может закрыть глаза на гражданство заказчика и выступить в Дубае с известными песнями. Работает Лобода по предоплате: половина суммы сразу и остальная часть за две недели до выступления.

Однако, по словам её менеджера, итоговое решение о концерте Лобода якобы принимает сама после того, как узнаёт полное ФИО и должность заказчика. Особое внимание привлекает и райдер певицы, который появился в распоряжении Лайфа. Он насчитывает несколько десятков позиций на общую сумму в размере почти 6,5 миллиона рублей.

Райдер Светланы Лободы. Скриншот © SHOT

Помимо блюд, которые артистка просит не солить и ничем не приправлять, в нём также есть халва без сахара, алкоголь и некоторый реквизит. Например, организаторов мероприятий просят предоставить игрушечные пистолеты для номеров, которые, как говорят, не могут провезти в багаже. Кроме того, певица на время пребывания в городе хочет проживать в президентском люксе пятизвёздочного отеля.