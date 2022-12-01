Лайф узнал, за какую сумму Лобода переступит через принципы и выступит для россиян
Менеджер Лободы рассказал о готовности певицы выступить перед россиянами за 100 тысяч евро
Украинская певица Светлана Лобода без проблем может спеть для "ненавистных россиян", опустив эту маленькую деталь за большую сумму. Лайф узнал детали райдера звезды и отдельные моменты, которые обговариваются с ней в индивидуальном порядке.
Так, за 100 тысяч евро артистка может закрыть глаза на гражданство заказчика и выступить в Дубае с известными песнями. Работает Лобода по предоплате: половина суммы сразу и остальная часть за две недели до выступления.
Однако, по словам её менеджера, итоговое решение о концерте Лобода якобы принимает сама после того, как узнаёт полное ФИО и должность заказчика. Особое внимание привлекает и райдер певицы, который появился в распоряжении Лайфа. Он насчитывает несколько десятков позиций на общую сумму в размере почти 6,5 миллиона рублей.
Райдер Светланы Лободы. Скриншот © SHOT
Помимо блюд, которые артистка просит не солить и ничем не приправлять, в нём также есть халва без сахара, алкоголь и некоторый реквизит. Например, организаторов мероприятий просят предоставить игрушечные пистолеты для номеров, которые, как говорят, не могут провезти в багаже. Кроме того, певица на время пребывания в городе хочет проживать в президентском люксе пятизвёздочного отеля.
Кстати, Лободе грозит коллективный иск из-за отказа вернуть деньги за билеты на концерт в Иркутске. Причём неприятная ситуация происходила уже несколько раз в разных городах, в том числе и во Владивостоке. Там концертный тур исполнительницы должен был пройти ещё в 2019 году, однако несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса. В итоге он вообще был отменён.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев