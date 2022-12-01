Россиянкам посоветовали держаться подальше от укропа

Укроп содержит много витаминов и микроэлементов, в том числе каротин, железо, фосфор и калий, однако для употребления этой зелени есть существенные противопоказания. Об этом со ссылкой на выводы учёных пишет портал "ИноСМИ".

И польза, и опасность укропа таятся в его ценных эфирных маслах, которые разжижают мокроту в бронхах, очищают дыхательные пути при проявлении аллергического кашля, чистят кишечник, снимают вздутие живота и обладают мочегонным эффектом. Но если показаний для этого нет, то укроп может и навредить, отмечают авторы исследования.