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1 декабря, 08:00

Врач рассказала, кому опасно пользоваться массажными креслами

Врач Тюльпина рассказала о скрытой опасности массажного кресла

В последнее время наибольшую популярность приобретают массажные кресла, и это неудивительно, ведь тех, кто не любил бы эту модную расслабляющую процедуру, не так много. Однако такие кресла имеют противопоказания, и понежиться в них можно не всем. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала врач-терапевт Елена Тюльпина.

"Во время массажа значительно усиливается кровообращение в органах и тканях, улучшается их питание. Но из-за этого прогрессирует и воспаление, а течение патологического процесса ухудшается", — сказала доктор.

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По её словам, устройство противопоказано при воспалительных процессах, высокой температуре и обострении хронических болезней. Не стоит пользоваться агрегатом людям с онкологическими заболеваниями: при усилении кровотока улучшается питание любой ткани, в том числе и опухолевой. Из-за такого вмешательства разрастание её увеличится. В стоп-листе также граждане с больными сосудами. Например, с варикозным расширением вен, атеросклерозом и повышенным тромбообразованием.

"Это может повысить нагрузку на сосудистую стенку и клапаны, усилить ломкость капилляров. Если есть тромбы, массаж способен спровоцировать их отрыв, что станет причиной сердечно-сосудистой катастрофы", пояснила терапевт.

Из-за особой хрупкости костей от такого агрегата стоит воздержаться людям старше 70 лет, так как он может сильно навредить чувствительным суставам. Кроме этого, детям и беременным следует также держаться подальше от массажного кресла. Чтобы избежать негативных последствий, лучше всего взять разрешение на такой массаж у врача, заключила медик.

Ранее невролог Белаш предупредил, что непрофессиональный массаж может привести к травме позвоночника. По его словам, основные противопоказания — это хирургические заболевания и подозрение на инфаркт. Но врач обратил особое внимание и на кабинеты тайского массажа, где мастера не имеют отношения к медицине.

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Оксана Попова
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