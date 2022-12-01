В МИД обвинили Бундестаг в искажении исторических фактов о трагедии голодомора

Резолюция Бундестага о признании массового голода на территории УССР в 1932–1933 годах геноцидом украинцев является очередной попыткой оправдать кампанию по демонизации России. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"Налицо очередная попытка оправдать и подстегнуть насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России, стравить этнических украинцев с русскими и другими народами России и бывшего СССР", — подчеркнули в дипведомстве.

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев осудил план Бундестага признать голодомор геноцидом и назвал инициативу антиисторической. Дипломат напомнил, что в СССР в начале 30-х годов от голода погибло более семи миллионов человек, из них два с половиной миллиона на российской территории страны и полтора миллиона в Казахстане.