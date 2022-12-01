Обиженный на Байдена Макрон заговорил о возможной торговой войне

Президент Франции Эмманюэль Макрон обрушился с неожиданной критикой в адрес США из-за политики субсидирования американских компаний и назвал её крайне агрессивной, сообщает AFP.

В частности, французский лидер раскритиковал принятый в Штатах Акт о снижении инфляции, по которому производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования предоставляются щедрые субсидии, но только в том случае, если они выпущены в Америке. Для промышленников и производителей из США закон выглядит очень привлекательным, но, по мнению Макрона, это чревато сокращением числа рабочих мест в промышленном секторе Европы.

"Американская политика субсидирования собственных компаний является крайне агрессивной по отношению к французским предприятиям. Возможно, это решает ваши проблемы, но вы усугубляете наши. Я только прошу, чтобы меня уважали как хорошего друга", — с обидой произнёс Макрон, добавив, что действия Вашингтона могут привести к торговой войне.