Обиженный на Байдена Макрон заговорил о возможной торговой войне
Президент Франции Макрон заявил, что промышленность ЕС страдает от агрессивной политики США по субсидированию компаний
Президент Франции Эмманюэль Макрон обрушился с неожиданной критикой в адрес США из-за политики субсидирования американских компаний и назвал её крайне агрессивной, сообщает AFP.
В частности, французский лидер раскритиковал принятый в Штатах Акт о снижении инфляции, по которому производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования предоставляются щедрые субсидии, но только в том случае, если они выпущены в Америке. Для промышленников и производителей из США закон выглядит очень привлекательным, но, по мнению Макрона, это чревато сокращением числа рабочих мест в промышленном секторе Европы.
"Американская политика субсидирования собственных компаний является крайне агрессивной по отношению к французским предприятиям. Возможно, это решает ваши проблемы, но вы усугубляете наши. Я только прошу, чтобы меня уважали как хорошего друга", — с обидой произнёс Макрон, добавив, что действия Вашингтона могут привести к торговой войне.
Ранее ЕC обвинил США в получении сверхприбыли за счёт Украины и Европы. Американскому лидеру Джо Байдену вменяют, что он и его администрация наживаются и на украинском конфликте, и на дефиците энергоресурсов, пока страны ЕС страдают, передаёт издание Politico.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ