Москвичам пообещали "нордический" декабрь и "мягкотелые" январь с февралём
Синоптик Тишковец предрёк москвичам декабрь на три градуса холоднее нормы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о "нордическом" декабре. По его словам, в последнем месяце в году ожидается температура на три градуса холоднее нормы, причём не исключён приход 20-градусных морозов.
"Мощный старт нового климатического сезона предопределит нордический характер всего декабря — месяц окажется примерно на 3–3,5 градуса холоднее нормы, в Москве высока вероятность 20-градусных морозов", — рассказал он в телеграм-канале.
При этом не стоит ждать огромных сугробов в начале декабря, недобор снега может составить 20–30%. Со второй декады месяца начнутся снегопады, однако высота снежного покрова всё же будет отставать — и вместо положенных 15–20 сантиметров к концу месяца сугробы в столице подрастут лишь до 10–15 сантиметров.
"В общем, первый месяц зимы будет относительно холодным и малоснежным с большим, чем положено, количеством солнечных дней", — подчеркнул синоптик.
Однако после Нового года климатический маятник качнётся в другую сторону, и среднемесячная температура в январе повысится на три градуса, а в феврале — на целых четыре. Вторая половина зимы будет иметь неустойчивый характер погоды с чередованием морозов и оттепелей с частыми гололёдными явлениями и осадками. При таком сценарии сугробы выше 30–35 сантиметров маловероятны.
"Таким образом, самое холодное время года начнётся с русских морозов, а после новогодних праздников приобретёт черты мягкотелости", — добавил метеоролог.
Вместе с тем Тишковец предположил, что тепло второй половины зимы будет пролонгировано и на март, в результате чего весна придёт раньше намеченных природой сроков.
Кстати, вчера Москва пережила самую холодную ночь с начала осени. В ночь с 29 на 30 ноября температура в столице опускалась до минус 12 градусов, сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. Кроме того, к москвичам на этой неделе нагрянуло значительное повышение атмосферного давления. Метеорологи назвали данное явление "барическая гора". Например, вчера показатели поднялись до отметки 768 мм ртутного столба. Лайф ранее рассказывал, как метеочувствительным людям пережить такие перепады.
Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев