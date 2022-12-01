Москвичам пообещали "нордический" декабрь и "мягкотелые" январь с февралём

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о "нордическом" декабре. По его словам, в последнем месяце в году ожидается температура на три градуса холоднее нормы, причём не исключён приход 20-градусных морозов.

"Мощный старт нового климатического сезона предопределит нордический характер всего декабря — месяц окажется примерно на 3–3,5 градуса холоднее нормы, в Москве высока вероятность 20-градусных морозов", — рассказал он в телеграм-канале.

При этом не стоит ждать огромных сугробов в начале декабря, недобор снега может составить 20–30%. Со второй декады месяца начнутся снегопады, однако высота снежного покрова всё же будет отставать — и вместо положенных 15–20 сантиметров к концу месяца сугробы в столице подрастут лишь до 10–15 сантиметров.

"В общем, первый месяц зимы будет относительно холодным и малоснежным с большим, чем положено, количеством солнечных дней", — подчеркнул синоптик.

Однако после Нового года климатический маятник качнётся в другую сторону, и среднемесячная температура в январе повысится на три градуса, а в феврале — на целых четыре. Вторая половина зимы будет иметь неустойчивый характер погоды с чередованием морозов и оттепелей с частыми гололёдными явлениями и осадками. При таком сценарии сугробы выше 30–35 сантиметров маловероятны.

"Таким образом, самое холодное время года начнётся с русских морозов, а после новогодних праздников приобретёт черты мягкотелости", — добавил метеоролог.