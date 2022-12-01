Экс-глава ЦРУ рассказал о плане США и ЕС на конец украинского кризиса

В планы США и стран Европы по завершению украинского кризиса входит проведение переговоров с Россией. Об этом заявил бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус. При этом он подчеркнул, что Запад продолжит поддерживать Киев, а России пригрозил продолжением санкций.

"Боевые действия на Украине закончатся путём переговоров... Однако ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент... Когда время придёт, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения", — отметил он в интервью Tagesspiegel.