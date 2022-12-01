Экс-глава ЦРУ рассказал о плане США и ЕС на конец украинского кризиса
Экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что кризис на Украине закончится переговорами
В планы США и стран Европы по завершению украинского кризиса входит проведение переговоров с Россией. Об этом заявил бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус. При этом он подчеркнул, что Запад продолжит поддерживать Киев, а России пригрозил продолжением санкций.
"Боевые действия на Украине закончатся путём переговоров... Однако ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент... Когда время придёт, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения", — отметил он в интервью Tagesspiegel.
Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Москва по-прежнему открыта к мирным переговорам с Киевом. Тем временем Владимир Зеленский сначала отвергал любые возможности диалога и даже выпустил соответствующий указ, затем выдвинул ряд условий, а позже заявил, что возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно. Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные заявления Киева подтверждают нежелание вести переговоры.
ТАСС / EPA / Pawel Supernak P